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Сегодня, в 9:06

21-22 марта в Казахстане пройдет EMERGE x TURKISTAN. У стартапов есть шанс выиграть $10 000.

В Казахстане 21-22 марта пройдет Международная tech-конференция о новых технологиях, создании и масштабировании продуктов на глобальный рынок, сообщается на сайте Astana Hub.

EMERGE CHALLENGE KZ - это шанс выиграть денежный приз в размере $10,000 ($10,000 - 1-й приз, $3,000 - 2-й приз, $1,000 - 3-й приз), представить свой продукт на Startup Alley, организовать встречи с инвесторами и менторами в формате 1-на-1.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ необходимо до 12 марта 

Ссылка на регистрацию https://emergeconf.io/turkistan/kz

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21-22 марта в Казахстане пройдет EMERGE x TURKISTAN. У стартапов есть шанс выиграть $10 000.
21-22 марта в Казахстане пройдет EMERGE x TURKISTAN. У стартапов есть шанс выиграть $10 000.
В Казахстане 21-22 марта пройдет Международная tech-конференция о новых технологиях, создании и масштабировании продуктов на глобальный рынок.
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