20 млрд тенге выделят на льготное автокредитование

Дополнительный транш по программе льготного автокредитования выделят во втором квартале этого года. Об этом сообщают в Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Действительно, среди казахстанцев программа пользуется большим спросом. За прошлый год по льготным условиям было продано свыше 17 тысяч автомобилей. Ожидается, что в этом году объемы продаж увеличатся.

Транш в размере 20 миллиардов тенге выделят к лету банкам по программе льготного автокредитования. Её условия в этом году не изменились: те же 4% годовых, срок кредита до 7 лет. В линейке представлены около 30 моделей авто отечественной сборки. В Ассоциации казахстанского автобизнеса сообщили, что программа доступна, но так как она работает по принципу револьверного механизма, возвращающихся средств пока недостаточно на растущий спрос. Условно говоря, если по заниженной ставке машины в месяц могут приобрести каждые 100 казахстанцев, то желающих на сегодня больше трех тысяч. Дополнительный транш должен частично перекрыть потребности покупателей. Однако, как показывает практика, буквально разлетаются деньги в первые дни поступления в БВУ. В свою очередь для перевозчиков действует программа льготного лизинга, по ней ожидается поступлений в размере более 15 млрд тенге.