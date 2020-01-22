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АО ФНБ "Самрук-Қазына"
АО ФНБ "Самрук-Қазына"
Сегодня, в 6:52

2019 год оказался успешным для компаний группы Фонда «Самрук-Қазына»

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов дал положительную оценку работе большинства компаний группы Фонда в 2019 по итогам их отчетов.

По оперативным данным 2019 года получена операционная прибыль (NOPLAT) в размере 922 млрд тенге, что на 20,5% или 157 млрд тенге больше планового показателя. Чистый доход составил 1 256 млрд тенге, что больше на 38% плана.

Долговая нагрузка группы АО «Самрук-Қазына» с 2017 года к настоящему времени снизилась на 1 трлн тенге, внешний долг снижен на 5,1 млрд долларов США. Дивиденды акционеру-правительству составили 190 млрд тенге или увеличились в 2 раза.

«Данные результаты - это исполнение новой стратегии Фонда, утвержденной Елбасы в апреле 2018 года», - сказал Ахметжан Есимов.

По итогам 2019 года поступления в бюджет от группы компаний Фонда составили около 1,2 трлн. тенге или 10% от всех поступлений в консолидированный бюджет страны.

Переход к новой модели закупок с увеличением доли методов открытый тендер и запрос ценовых предложений, способствовали экономии за отчетный период в размере 155 млрд.тенге.

Пассажиропоток АО «Air Astana» вырос на 17% от факта 2018 года. Чистый доход АО «НК «КазМунайГаз» увеличился на 39%. Операционная прибыль АО «НК «КТЖ» по сравнению с 2018 годом выросла на 35%.

По итогам заседания определены основные задачи на 2020 год в части повышения эффективности портфельных компаний.

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АО ФНБ "Самрук-Қазына"
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