Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Ақ-Орда
Ақ-Орда
Сегодня, в 11:49

18 марта пройдет заседание Политического совета партии Nur Otan

Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan.

Другие новости по темам:
Казахстан
Ақ-Орда
Ақ-Орда
18 марта пройдет заседание Политического совета партии Nur Otan
18 марта пройдет заседание Политического совета партии Nur Otan
Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan.
Сегодня, в 11:49
Экс-вице-министр энергетики назначен первым замом акима Павлодарской области
Экс-вице-министр энергетики назначен первым замом акима Павлодарской области
Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Сунгат Есимханов. Ранее он занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан
Сегодня, в 11:47
Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбек
Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбек
Первому Президенту Казахстана было доложено о предпринимаемых мерах по усилению обратной связи с населением и улучшению качественного состава актива партии
Сегодня, в 11:42
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения