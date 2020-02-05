18 марта пройдет заседание Политического совета партии Nur Otan

Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan.

Председатель партии «Nur Otan», Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии @Nur_Otan на 2020 год