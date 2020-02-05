18 марта пройдет заседание Политического совета партии Nur Otan
Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan.
Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan.
Председатель партии «Nur Otan», Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии @Nur_Otan на 2020 год— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) February 5, 2020
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