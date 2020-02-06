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Сегодня, в 5:56

$167 млрд незаконно выведены из Казахстана за границу – эксперты

167 миллиардов долларов незаконно выведены из Казахстана в офшоры, по оценке некоммерческой организации Global Financial Integrity.

Такие данные сегодня озвучил депутат мажилиса парламента Азат Перуашев, передает ATAMEKEN BUSINESS. По его словам, сумма сопоставима с размером всего внешнего долга Казахстана. Лидер парламентской фракции «Акжол» обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди. В частности, он предложил направить представителей партии в состав спецгруппы ООН. 

Напомним, ранее стало известно, что в Лиге наций создадут специальную группу, которая займется возвратом незаконно вывезенных активов. Ее официальная презентация ожидается в начале марта.

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$167 млрд незаконно выведены из Казахстана за границу – эксперты
$167 млрд незаконно выведены из Казахстана за границу – эксперты
167 миллиардов долларов незаконно выведены из Казахстана в офшоры, по оценке некоммерческой организации Global Financial Integrity.
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