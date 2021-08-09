15 тыс. граждан стран ЕАЭС перечислили пенсионные взносы в ЕНПФ

С начала текущего года порядка 15 тыс. граждан стран-участниц ЕАЭС, осуществляющие трудовую деятельность на территории Казахстана, перечислили 10-процентные обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд со своих заработанных доходов.

Напомним, 20 декабря 2019 года подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза.7 декабря 2020 года принят закон РК «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза», вступивший в силу с 1 января 2021 года.

Правовое урегулирование вопроса пенсионного обеспечения граждан стран ЕАЭС при осуществлении ими трудовой деятельности в других государствах-членах позволилоустранить существовавший до этого барьер на пути передвижения рабочей силы и является дополнительным стимулом для легализации трудовой деятельности.

С вступлением в силу Соглашения трудящиеся государств-членов ЕАЭС получили такое же право на пенсионное обеспечение, что и граждане государства, где они осуществляли трудовую деятельность.

Каждая страна-участница ЕАЭС обязуется выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся за стаж работы, выработанный на ее территории.

Пенсии будут выплачиваться государством-членом ЕАЭС, где трудящийся осуществлял свою трудовую деятельность, несмотря на то, что проживает в другой стране ЕАЭС.

В Казахстане компетентным органом по реализации Соглашения определен ЕНПФ.

В рамках Соглашения в Казахстане трудящимся других государств ЕАЭС будут осуществляться пенсионные выплаты из накопительной пенсионной системы, так как они наравне с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в РК, с начала текущего года уже производят перечисление обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые предусмотрены национальным законодательством Республики Казахстан.

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