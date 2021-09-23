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В четверг, в 8:07

15 из 100 казахстанцев не могут позволить себе две пары сезонной обуви

15 из 100 казахстанцев не могут позволить себе две пары сезонной обуви

15% граждан Казахстана не могут позволить себе иметь больше одной пары сезонной обуви.

15% граждан Казахстана не могут позволить себе иметь больше одной пары сезонной обуви. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает портал kazlenta.kz со ссылкой на energyprom.kz.

За восемь месяцев этого года в стране и без того дорогая обувь подорожала на 6% При этом заметнее всего выросли цены на детскую обувь — почти на 9%.

Цены на обувь по итогам восьми месяцев (январь—август) текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%. При этом темп роста цен несколько замедлился: в 2020 году удорожание в сегменте в аналогичном периоде составляло 7,2% за год, в 2019-м — 8,8%, а в 2018-м — сразу 10,7%.

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