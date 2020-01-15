10 человек из Президентского кадрового резерва уже получили руководящие должности в Миннацэкономики

В стенах Министерства национальной экономики глава ведомства Руслан Даленов встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

В стенах Министерства национальной экономики глава ведомства Руслан Даленов встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва. Об этом рассказали 15 января в пресс-службе МНЭ РК.

Выступая перед участниками встречи, Руслан Даленов акцентировал внимание на том, что цель кадрового резерва - создание прозрачного социального лифта для молодежи.

«Новые специалисты – новый темп, свежие идеи», - так отзывается Руслан Даленов о Президентском кадровом резерве.

По словам Президента Казахстана, «именно образованная, патриотичная, трудолюбивая молодежь — главная движущая сила прогресса и устойчивого развития нашей страны».

Глава министерства, отвечающего за национальную экономику Казахстана подчеркнул, что резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики. Многие из них работают или работали в крупных иностранных и транснациональных компаниях, представляющих различные сектора экономики.

«Поработав с кадровым резервом мы назначили из числа резервистов 10 специалистов на руководящие должности Министерства, такие как директор и заместители директора департаментов в центральном аппарате и территориальных органах, а также на руководящие должности в квазисекторе», - заявил Р.Даленов на встрече.

Резервисты в ходе открытого диалога представили свои виденья актуальным экономическим вопросам страны. В их числе вопросы: развития предпринимательства, ГЧП, 4 уровня бюджета, инвестиционной привлекательности Актюбинской области, развития моногородов и другое.

В свою очередь, Руслан Даленов поделился идеей открыть «День резервистов в МНЭ РК» для дальнейшего обмена мнениями и проработки значимых тем с мотивированной и талантливой молодежью.

«Желаю вам оправдать высокое доверие Главы государства, проявить свои таланты и направить свои знания на благо развития нашей Родины», - добавил Министр.

Отмечается, что в список резервистов вошли 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 — государственные служащие. Передовое зарубежное образование имеют 58% кандидатов, 42%— выпускники казахстанских вузов. Степень доктора наук имеют 6 человек, 204 — имеют степень магистра.

Что такое президентский кадровый резерв

Президентский молодежный кадровый резерв – проект, который позволит казахстанцам занять руководящие должности в системе государственного управления.

Молодежь будут продвигать на все уровни госслужбы, на должности акимов областей, городов республиканского значения, столицы, председателей комитетов, правлений национальных холдингов, нацкомпаний.

Срок нахождения кандидата в президентском молодежном кадровом резерве – 5 лет.