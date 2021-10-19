10% богатейших частных лиц владеют 89% акциями домохозяйств

Большая часть акций компаний США (89%), которыми владеют домохозяйства, приходится на 10% самых богатых американцев, пишет CNBC.

Согласно последним данным Федеральной резервной системы, верхний 1% заработал более $6,5 трлн на корпоративных акциях и взаимных фондах, тогда как доход 90% составил $1,2 трлн. Общее богатство 1% сейчас превышает 32%, что является рекордом.

Фондовый рынок, который почти удвоился с момента падения в марте 2020 года и вырос почти на 40% с января 2020 года, был основным источником создания богатства в Америке во время пандемии, а также основным фактором неравенства: почти 70% прироста капитала 1% богатейших американцев произошло за счет акций.

Растущая концентрация богатства происходит несмотря на то, что миллионы новых инвесторов приходят на фондовый рынок, что приводит к так называемой «демократизации» акций. За последние два года на Robinhood прибавилось более 10 млн новых аккаунтов, их число превысило 22 млн.

Однако несмотря на то, что активы принадлежат теперь более широкому кругу лиц, прибыль и богатство, которые они создают, не распределяются также широко: средний размер счета в Robinhood составляет около $4500. Когда рынки поднимутся, они будут иметь гораздо меньшую прибыль, чем более богатые инвесторы, владеющие сотнями тысяч или даже миллионами акций.

Кроме того, многие молодые инвесторы купили акции по более высоким ценам по сравнению с более крупными и опытными игроками.

Кроме того, у многих новых инвесторов другой менталитет — они быстро покупают и продают акции с использованием кредитного плеча в надежде на скорую прибыль. Хотя эта стратегия может принести большой выигрыш, но большинство получает меньшую доходность по сравнению с инвесторами, придерживающимися стратегии «купил и держи».

По данным ФРС, в период с января 2020 года по июнь 2021 года стоимость акций 10% самых богатых компаний выросла на 43%. У нижних 90% фондовый капитал рос более низкими темпами — 33%.

Фото: vedomosti.ru