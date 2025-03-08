ТОО «Микрофинансовая организация «Каусар Несие»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Каусар Несие»

ТОО «Микрофинансовая организация «Каусар Несие»

Каусар Несие

Без залога
Без залога или под залог авто
Сумма
300 000 - 12 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
2.5 %
ТОО «Микрофинансовая организация «Каусар Несие»

Каусар Несие

Под залог авто
Без залога или под залог авто
Сумма
до 12 000 000 ₸
Срок
от 1 дн. - до 1095 дн.
Ставка
2.5 %

Справочная информация о компании

История МФО

ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие"" зарегистрирована 14 ноября 2011 года. Организация внесена в реестр микрофинансовых организаций под номером № 05.16.001 от 27.01.2016 г.. Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности №02.21.0075.M от 22.04.2021 г.. С момента образования ТОО МФО «Каусар Несие» обслужила более 601 заемщика на общую сумму более 1 000 000 000.00 тенге.

Информация о деятельности и достижениях

"Каусар Несие" – это надежный сервис микрокредитования, который функционирует в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Компания предоставляет залоговые и беззалоговые микрокредиты физическим и юридическим лицам. "Каусар Несие" имеет лицензию на предоставление микрокредитов и внесена в реестр микрофинансовых организаций РК.

Руководство

Руководителем ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие"" является Байдаулетова Жангуль Амангельдиевна.

Контактные данные и реквизиты

  • Юридическое наименование: ТОО Микрофинансовая Организация «Каусар Несие».

  • Сокращенное наименование: ТОО МФО «Каусар Несие».

  • Фирменное название на английском языке: MFO «Kausar Nesie» LLP.

  • БИН: 111140008806.

  • Юридический адрес: Казахстан, Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 136, кв. 26.

  • Адрес центрального офиса: Казахстан, Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 136, кв. 26.

  • Телефоны компании: +7 (727) 267 36 67.

  • Официальный сайт: mko-kausar-nesie.satu.kz.