Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Каусар Несие»
Каусар Несие
Каусар Несие
Справочная информация о компании
История МФО
ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие"" зарегистрирована 14 ноября 2011 года. Организация внесена в реестр микрофинансовых организаций под номером № 05.16.001 от 27.01.2016 г.. Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности №02.21.0075.M от 22.04.2021 г.. С момента образования ТОО МФО «Каусар Несие» обслужила более 601 заемщика на общую сумму более 1 000 000 000.00 тенге.
Информация о деятельности и достижениях
"Каусар Несие" – это надежный сервис микрокредитования, который функционирует в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Компания предоставляет залоговые и беззалоговые микрокредиты физическим и юридическим лицам. "Каусар Несие" имеет лицензию на предоставление микрокредитов и внесена в реестр микрофинансовых организаций РК.
Руководство
Руководителем ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие"" является Байдаулетова Жангуль Амангельдиевна.
Контактные данные и реквизиты
Юридическое наименование: ТОО Микрофинансовая Организация «Каусар Несие».
Сокращенное наименование: ТОО МФО «Каусар Несие».
Фирменное название на английском языке: MFO «Kausar Nesie» LLP.
БИН: 111140008806.
Юридический адрес: Казахстан, Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 136, кв. 26.
Адрес центрального офиса: Казахстан, Алматы, ул. Кабанбай батыра, д. 136, кв. 26.
Телефоны компании: +7 (727) 267 36 67.