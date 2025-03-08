ТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие"" зарегистрирована 14 ноября 2011 года. Организация внесена в реестр микрофинансовых организаций под номером № 05.16.001 от 27.01.2016 г.. Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности №02.21.0075.M от 22.04.2021 г.. С момента образования ТОО МФО «Каусар Несие» обслужила более 601 заемщика на общую сумму более 1 000 000 000.00 тенге.