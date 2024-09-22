2%
Ставка МФО
от 1 дн. - до 45 дн.
Срок займа
10 000 - 153 000 ₸
Сумма займа
Займы в ТОО МФО «Каратау – Кредит»
Каратау – Кредит
Первый заем
Сумма
10 000 - 153 000 ₸
Срок
от 1 дн. - до 45 дн.
Ставка
2 %
Каратау – Кредит
Повторный заем
Сумма
10 000 - 153 000 ₸
Срок
от 1 дн. - до 45 дн.
Ставка
2 %
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Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
2%
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.