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    2%

    Ставка МФО

    от 1 дн. - до 45 дн.

    Срок займа

    10 000 - 153 000 ₸

    Сумма займа

    Займы в ТОО МФО «Каратау – Кредит»

    Каратау – Кредит

    Каратау – Кредит

    Первый заем
    Сумма
    10 000 - 153 000 ₸
    Срок
    от 1 дн. - до 45 дн.
    Ставка
    2 %
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    Каратау – Кредит

    Каратау – Кредит

    Повторный заем
    Сумма
    10 000 - 153 000 ₸
    Срок
    от 1 дн. - до 45 дн.
    Ставка
    2 %
    Позвонить

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    К возврату до 12 октября 2024
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    Сумма займа
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    Переплата
    0 ₸
    Ставка в день
    2%

    Справочная информация о

    Юридические данные
    Контакты
    Официальное наименование:
    Индивид.
    Лицензия АРРФР №:
    Индивид.
    Головной офис:
    Индивид.
    График работы:
    пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
    сб.-вс.: выходной
    Телефоны:
    для клиентов, пн. - вт.: с 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
    Электронная почта:
    Индивид.
    служба поддержки клиентов
    Официальный сайт:
    Индивид.