ТОО «Микрофинансовая организация «Дом кредитов»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Дом кредитов»

ТОО «Микрофинансовая организация «Дом кредитов»

Дом кредитов

С залогом и без
Сумма
5 000 - 145 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
1 %

Справочная информация о компании

История МФО

Микрофинансовая организация "Дом кредитов" предоставляет услуги по микрокредитованию с 2019 года. Компания была зарегистрирована 7 февраля 2019 года.

Информация о деятельности и достижениях

"Дом кредитов" предлагает удобный онлайн-сервис для решения финансовых проблем. Клиенты могут подавать заявки дистанционно и быстро получать решения. Компания снижает требования к заемщикам и предлагает выгодные условия кредитования. "Дом кредитов" имеет несколько филиалов в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Актюбинской областях.

Руководство

Руководителем ТОО МФО "Дом кредитов" является Фокин Дмитрий Васильевич.

Контактные данные и реквизиты

  • Юридическое лицо: ТОО МФО "Дом кредитов"

  • Лицензия: №18.19.001 от 07.02.2019 года, 09.21.0002.М от 18.02.2021

  • БИН: 180540035203

  • Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, ул. Жамбыла, дом 47

  • Телефон: +7 775 695 41 73

  • E-mail: mfodk@mail.ru

  • Сайт: https://mfodk.kz/