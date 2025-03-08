Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Дом кредитов»
Дом кредитов
Справочная информация о компании
История МФО
Микрофинансовая организация "Дом кредитов" предоставляет услуги по микрокредитованию с 2019 года. Компания была зарегистрирована 7 февраля 2019 года.
Информация о деятельности и достижениях
"Дом кредитов" предлагает удобный онлайн-сервис для решения финансовых проблем. Клиенты могут подавать заявки дистанционно и быстро получать решения. Компания снижает требования к заемщикам и предлагает выгодные условия кредитования. "Дом кредитов" имеет несколько филиалов в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Актюбинской областях.
Руководство
Руководителем ТОО МФО "Дом кредитов" является Фокин Дмитрий Васильевич.
Контактные данные и реквизиты
Юридическое лицо: ТОО МФО "Дом кредитов"
Лицензия: №18.19.001 от 07.02.2019 года, 09.21.0002.М от 18.02.2021
БИН: 180540035203
Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, ул. Жамбыла, дом 47
Телефон: +7 775 695 41 73
E-mail: mfodk@mail.ru
Сайт: https://mfodk.kz/