ТОО «Микрофинансовая организация «Дом кредитов»

"Дом кредитов" предлагает удобный онлайн-сервис для решения финансовых проблем. Клиенты могут подавать заявки дистанционно и быстро получать решения. Компания снижает требования к заемщикам и предлагает выгодные условия кредитования. "Дом кредитов" имеет несколько филиалов в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Актюбинской областях.