ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

Центрально-Азиатская МФО

Беззалаговый
Без залога и под залог
Сумма
100 000 - 1 000 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 24 мес.
Ставка
26 %
ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

Центрально-Азиатская МФО

Под залог авто
Без залога и под залог
Сумма
1 000 000 - 19 240 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 12 мес.
Ставка
36 %
ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

Центрально-Азиатская МФО

Под залог недвижимости
Без залога и под залог
Сумма
3 000 000 - 50 000 000 ₸
Срок
от 12 мес. - до 84 мес.
Ставка
24 %

Справочная информация о компании

История МФО

«Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» работает на рынке относительно недавно и стремится к упрощению процедуры получения микрозаймов. Компания зарегистрирована 25 декабря 2015 года. Лицензию на осуществление деятельности в качестве МФО получила 1 марта 2021 года.

ТОО «МФО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» оказывает финансовые услуги физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Казахстане. Здесь можно получить кратко- и среднесрочные кредиты. Компания предлагает микрозаймы на прозрачных условиях, как с комиссией, так и без комиссии за оформление.

Информация о деятельности и достижениях

ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» предоставляет финансовые услуги, ориентируясь на физических лиц и индивидуальных предпринимателей. МФО выдает микрокредиты, сотрудничает с частными предпринимателями, а также с представителями малого и среднего бизнеса.

Компания включена в реестр микрофинансовых организаций и имеет лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности.

В 2024 году ТОО "Центрально-Азиатская микрофинансовая организация" вошла в реестр ведущих поставщиков товаров и услуг, а также в реестр благонадежных и социально-значимых предприятий.

Руководство

Руководителем ТОО «МФО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» является Мэн Сяоху.

Контактные данные и реквизиты

  • Полное название: ТОО «МФО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

  • Сокращенное наименование: ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

  • Телефоны горячей линии: +7 701 175 06 02, +7 727 311 03 91, +7 771 266-06-43, +7 771 756 70 03, +7 771 756 70 01 (для Алматы), +7 701 175 06 02, +7 701 779 08 98 (для Астаны).

  • Электронная почта: camfoinfo@gmail.com

  • Сайт: creditmfo.kz, https://www.creditmfo.kz/, http://zalogkredit.kz/zc/

  • График работы: будни с 9:30 до 17:30

  • Код БИН: 151240021140

  • Дата регистрации: 25 декабря 2015 г.

  • Лицензия: № 02.21.0005.М от 01.03.2021 г.

  • Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 71, корп. 17, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 4Б, 4 этаж, офис 406. Аль-Фараби, д. 17