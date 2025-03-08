Все предложения ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»
Центрально-Азиатская МФО
Центрально-Азиатская МФО
Центрально-Азиатская МФО
Справочная информация о компании
История МФО
«Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» работает на рынке относительно недавно и стремится к упрощению процедуры получения микрозаймов. Компания зарегистрирована 25 декабря 2015 года. Лицензию на осуществление деятельности в качестве МФО получила 1 марта 2021 года.
ТОО «МФО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» оказывает финансовые услуги физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Казахстане. Здесь можно получить кратко- и среднесрочные кредиты. Компания предлагает микрозаймы на прозрачных условиях, как с комиссией, так и без комиссии за оформление.
Информация о деятельности и достижениях
ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» предоставляет финансовые услуги, ориентируясь на физических лиц и индивидуальных предпринимателей. МФО выдает микрокредиты, сотрудничает с частными предпринимателями, а также с представителями малого и среднего бизнеса.
Компания включена в реестр микрофинансовых организаций и имеет лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности.
В 2024 году ТОО "Центрально-Азиатская микрофинансовая организация" вошла в реестр ведущих поставщиков товаров и услуг, а также в реестр благонадежных и социально-значимых предприятий.
Руководство
Руководителем ТОО «МФО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» является Мэн Сяоху.
Контактные данные и реквизиты
Полное название: ТОО «МФО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»
Сокращенное наименование: ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»
Телефоны горячей линии: +7 701 175 06 02, +7 727 311 03 91, +7 771 266-06-43, +7 771 756 70 03, +7 771 756 70 01 (для Алматы), +7 701 175 06 02, +7 701 779 08 98 (для Астаны).
Электронная почта: camfoinfo@gmail.com
Сайт: creditmfo.kz, https://www.creditmfo.kz/, http://zalogkredit.kz/zc/
График работы: будни с 9:30 до 17:30
Код БИН: 151240021140
Дата регистрации: 25 декабря 2015 г.
Лицензия: № 02.21.0005.М от 01.03.2021 г.
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 71, корп. 17, БЦ «Нурлы-Тау», корпус 4Б, 4 этаж, офис 406. Аль-Фараби, д. 17