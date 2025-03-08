ТОО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация»

«Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» работает на рынке относительно недавно и стремится к упрощению процедуры получения микрозаймов. Компания зарегистрирована 25 декабря 2015 года. Лицензию на осуществление деятельности в качестве МФО получила 1 марта 2021 года.

ТОО «МФО «Центрально-Азиатская микрофинансовая организация» оказывает финансовые услуги физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Казахстане. Здесь можно получить кратко- и среднесрочные кредиты. Компания предлагает микрозаймы на прозрачных условиях, как с комиссией, так и без комиссии за оформление.