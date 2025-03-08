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Capital Invest
Capital Invest
Capital Invest
Справочная информация о компании
История МФО
ТОО «Capital Invest» осуществляет микрофинансовую деятельность на основании лицензии №02.21.0014.М от 11.03.2021.
Информация о деятельности и достижениях
МФО Capital Invest предоставляет займы физическим и юридическим лицам под залог недвижимости. Компания предлагает минимальные формальности при оформлении, которое занимает около одного рабочего дня, включая оценку залога. Capital Invest не требует подтверждения занятости и доходов, достаточно косвенного подтверждения платежеспособности.
Контактные данные и реквизиты
Название: ТОО «Микрофинансовая организация “Капиталинвест”»
Сокращенное название: «Капиталинвест», МФО Capital Invest
БИН: 170940011249
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 125/185, н.п. 2
Адрес:
г. Алматы, ул. Байзакова, д.125, оф. 705А
г. Астана, ул. Д. Конаева, 12/1, БЦ «На Водно-Зеленом Бульваре», 11 этаж, офис 11-03
Телефоны: +7 705 777 62 30, +7 707 511-39-00
Лицензия: № 02.21.0014.М от 11.03.21 г. выдана АРКРРФР