ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

Жумагуловой ДинарыАктуализация данных от Жумагуловой Динары
Толуеовой КамилыРедакция от Толуеовой Камилы
Алиева НурисламаФакт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 8.03.2025

Все предложения ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

Capital Invest

Потребительский кредит
Под залог недвижимости
Сумма
500 000 - 68 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %
ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

Capital Invest

Для юридических лиц
Под залог недвижимости
Сумма
50 000 - 73 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %
ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

Capital Invest

Кредитная линия
Под залог недвижимости
Сумма
500 000 - 68 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. - до 60 мес.
Ставка
44 %

Справочная информация о компании

История МФО

ТОО «Capital Invest» осуществляет микрофинансовую деятельность на основании лицензии №02.21.0014.М от 11.03.2021.

Информация о деятельности и достижениях

МФО Capital Invest предоставляет займы физическим и юридическим лицам под залог недвижимости. Компания предлагает минимальные формальности при оформлении, которое занимает около одного рабочего дня, включая оценку залога. Capital Invest не требует подтверждения занятости и доходов, достаточно косвенного подтверждения платежеспособности.

Контактные данные и реквизиты

  • Название: ТОО «Микрофинансовая организация “Капиталинвест”»

  • Сокращенное название: «Капиталинвест», МФО Capital Invest

  • БИН: 170940011249

  • Юридический адрес: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 125/185, н.п. 2

  • Адрес:

    • г. Алматы, ул. Байзакова, д.125, оф. 705А

    • г. Астана, ул. Д. Конаева, 12/1, БЦ «На Водно-Зеленом Бульваре», 11 этаж, офис 11-03

  • Телефоны: +7 705 777 62 30, +7 707 511-39-00

  • Официальный сайт: https://capitalinvest.kz/

  • Лицензия: № 02.21.0014.М от 11.03.21 г. выдана АРКРРФР