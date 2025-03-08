ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

МФО Capital Invest предоставляет займы физическим и юридическим лицам под залог недвижимости. Компания предлагает минимальные формальности при оформлении, которое занимает около одного рабочего дня, включая оценку залога. Capital Invest не требует подтверждения занятости и доходов, достаточно косвенного подтверждения платежеспособности.