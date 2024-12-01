ТОО "Микрофинансовая организация "Атырауский центр микрофинансирования""

ТОО "Микрофинансовая организация "Атырауский центр микрофинансирования""

2%

Ставка МФО

Индивид.

Срок займа

Индивид.

Сумма займа

Иванова ИванаАктуализация данных от Иванова Ивана
Иванова ИванаРедакция от Иванова Ивана
Иванова ИванаФакт чекинг от Иванова Ивана

Вердикт редакции о ТОО "Микрофинансовая организация "Атырауский центр микрофинансирования""

Средняя оценка МФО
Процентная ставка
0/5
Условия займа
0/5
Прозрачность
0/5
Качество обслуживание
0/5
Репутация и отзывы клиентов
0/5

Займы в ТОО "Микрофинансовая организация "Атырауский центр микрофинансирования""

Атырауский центр микрофинансирования

Атырауский центр микрофинансирования

Микрокредит онлайн
Сумма
Индивид.
Срок
Индивид.
Ставка
2 %
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Атырауский центр микрофинансирования

Атырауский центр микрофинансирования

Беззалоговый
Архив
Сумма
100 000 - 6 000 000 ₸
Срок
от 3 мес. - до 24 мес.
Ставка
12 %
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К возврату до 21 декабря 2024
0 ₸
Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
2%

Справочная информация о

Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
Телефоны:
для клиентов, пн. - вт.: с 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.