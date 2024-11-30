Кредит под залог наличных денег/вкладов/ контргарантий
3%
Кредитная ставка
от 7 дн. - до 36 мес.
Срок кредита
5 000 - 1 000 000 ₸
Сумма кредита
Актуализация данных от Жумагуловой Динары
Редакция от Толуеовой Камилы
Факт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 29.11.2024
Справочная информация о кредите
Условия
Требования
Выдача и погашение
Документы
Сумма
Индивид.
Срок
Ставка
Индивид.
ГЭСВ
Индивид.
Обеспечение
Не требуется
Подтверждение дохода
Не требуется
Страхование
Не требуется
Возраст
Возрастных ограничений нет
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте
Не требуется
Общий стаж работы
Не требуется
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Документы
Не требуются
Вердикт редакции о КЗИ Банк
Средняя оценка банка
Процентная ставка
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Условия займа
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Прозрачность
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Качество обслуживание
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Репутация и отзывы клиентов
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Тарифы и ставки кредита
Кредит под залог наличных денег/вкладов/ контргарантий
Кредит
Сумма
5 000 - 1 000 000 ₸
Срок
от 7 дн. - до 36 мес.
Ставка
3 %
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Тариф
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Тип платежа
Аннуитетный платеж
Ежемесячный платеж
0 ₸
Ставка
14%
Переплата
0 ₸
Общая сумма выплат
0 ₸
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.