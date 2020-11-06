Алматы
Кредитная карта
Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.
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Кредитная карта

Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн-заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
В льготный период (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Ставка
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
Для участников зарплатного проекта (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 22.99%

Эффективная — 26%
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
Для других клиентов (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 24.99%

Эффективная — 29%
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы