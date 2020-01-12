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Кредиты
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог недвижимости
Кредит под залог недвижимости
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 15.5%
Эффективная 17.9%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 10 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Имеющиеся недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Согласно тарифам банка
Комиссия за рассмотрение
Нет
Согласно тарифам банка
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15.5%
Эффективная — 17.9%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 10 лет
Отделения, банкоматы и POS-терминалы