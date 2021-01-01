Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 15.99% эффективная — 16%

Сумма от 150 000 ₸ Максимальная сумма кредита: до 70% от стоимости жилья;

Срок от 12 мес. до 120 мес.

Страхование Страхование жизни по выбору Заемщика.

Залог и поручительство Требуется залог Недвижимое имущество (квартира, жилой дом с земельным участком, коммерческая недвижимость); В качестве дополнительного обеспечения принимаются: банковский вклад заемщика.

Комиссия за организацию Нет Комиссия за организацию займа отсутствует; Комиссия за выдачу займа отсутствует.

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет