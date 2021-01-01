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Кредит на неотложные нужды без комиссий

от 150 000 ₸  
сумма кредита
15.99%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 120 мес.
срок кредитования
16%
эффективная ставка
требуется
страхование
Для остальных лиц
Для участников зарплатного проекта Банка
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
ДБ АО Сбербанк
О компании
sberbank.kz
5030
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 15.99%  эффективная — 16%
Сумма
от 150 000 ₸  Максимальная сумма кредита: до 70% от стоимости жилья;
Срок
от 12 мес.  до 120 мес.
Страхование
Страхование жизни по выбору Заемщика.
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Недвижимое имущество (квартира, жилой дом с земельным участком, коммерческая недвижимость); В качестве дополнительного обеспечения принимаются: банковский вклад заемщика.
Комиссия за организацию
НетКомиссия за организацию займа отсутствует; Комиссия за выдачу займа отсутствует.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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