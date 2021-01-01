- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 15.99% эффективная — 16%
- Сумма
- от 150 000 ₸ Максимальная сумма кредита: до 70% от стоимости жилья;
- Срок
- от 12 мес. до 120 мес.
- Страхование
- Страхование жизни по выбору Заемщика.
- Залог и поручительство
- Недвижимое имущество (квартира, жилой дом с земельным участком, коммерческая недвижимость);
В качестве дополнительного обеспечения принимаются: банковский вклад заемщика.
- Комиссия за организацию
- НетКомиссия за организацию займа отсутствует;
Комиссия за выдачу займа отсутствует.
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет