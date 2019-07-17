Алматы
Кредит без залога "Альфа-наличные" в сети партнера АО "Казпочта"
Оформить
  1. Главная
  2. Кредиты

Кредит без залога "Альфа-наличные" в сети партнера АО "Казпочта"

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 34%Эффективная 39.81%
Сумма
от 50 000 ₸до 3 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 48 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за выдачу займа - в соответствие с тарифами Банка
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Отсутствует
Возрастное ограничение
от 21до 70
Регистрация
  • Постоянная
Гражданство РК; Есть в наличии регистрация по месту жительства либо места работы в регионе присутствия Банка (но не далее 100 км от населенного пункта присутствия Банка);
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Банк вправе запросить у Вас дополнительные документы;
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев
Примечание
Отсутствие негативной кредитной истории.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
В отделении АО "Казпочта"
Способ оплаты
  • Кассы
В терминалах Альфа-Банка; В терминалах «КАССА 24»; В отделениях и устройствах самообслуживания АО «Народный Банк Казахстана»; В отделениях и устройствах самообслуживания АО «БанкЦентрКредит»; Используя переводы с карты на карту; В интернет-банке «Альфа-Клик»; В мобильном банке «Альфа-Мобайл»; В кассах «Казпочта».
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 34%

Эффективная — 39.81%
Сумма
от 50 000 ₸до 3 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 48 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы