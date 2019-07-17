Комиссия за выдачу займа - в соответствие с тарифами Банка
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Отсутствует
Возрастное ограничение
от 21до 70
Регистрация
Постоянная
Гражданство РК;
Есть в наличии регистрация по месту жительства либо места работы в регионе присутствия Банка (но не далее 100 км от населенного пункта присутствия Банка);
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Банк вправе запросить у Вас дополнительные документы;
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев
Примечание
Отсутствие негативной кредитной истории.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
В отделении АО "Казпочта"
Способ оплаты
Кассы
В терминалах Альфа-Банка;
В терминалах «КАССА 24»;
В отделениях и устройствах самообслуживания АО «Народный Банк Казахстана»;
В отделениях и устройствах самообслуживания АО «БанкЦентрКредит»;
Используя переводы с карты на карту;
В интернет-банке «Альфа-Клик»;
В мобильном банке «Альфа-Мобайл»;
В кассах «Казпочта».