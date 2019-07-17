Способ оплаты

Кассы

В терминалах Альфа-Банка; В терминалах «КАССА 24»; В отделениях и устройствах самообслуживания АО «Народный Банк Казахстана»; В отделениях и устройствах самообслуживания АО «БанкЦентрКредит»; Используя переводы с карты на карту; В интернет-банке «Альфа-Клик»; В мобильном банке «Альфа-Мобайл»; В кассах «Казпочта».