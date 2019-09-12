Алматы
Экспресс кредит
Кредит на любые цели. Рефинансирование кредитов с возможностью получения дополнительной суммы.
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Экспресс кредит

Кредит на любые цели. Рефинансирование кредитов с возможностью получения дополнительной суммы.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 0.9%Эффективная 20.4%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа от 5% до 7% или 0% в случае выбора клиентом условий без комиссий.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Допускается, в любое время, без штрафных санкций
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Специальные условия кредитования для работников компаний-партнеров Банка и для держателей зарплатных карт Банка.
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63 года, женщины 58 лет).
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
10 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
В филиалах банка, в отделениях Казпочты, через приложение Tengri +.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 0.9%

Эффективная — 20.4%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы