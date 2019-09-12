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Экспресс кредит
Кредит на любые цели. Рефинансирование кредитов с возможностью получения дополнительной суммы.
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Кредиты
Экспресс кредит
Кредит на любые цели. Рефинансирование кредитов с возможностью получения дополнительной суммы.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 0.9%
Эффективная 20.4%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа от 5% до 7% или 0% в случае выбора клиентом условий без комиссий.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Допускается, в любое время, без штрафных санкций
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Специальные условия кредитования для работников компаний-партнеров Банка и для держателей зарплатных карт Банка.
Возрастное ограничение
от 21
до 63
от 21 года до достижения пенсионного возраста согласно действующему законодательству РК (мужчины 63 года, женщины 58 лет).
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
10 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
В филиалах банка, в отделениях Казпочты, через приложение Tengri +.
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 0.9%
Эффективная — 20.4%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
до 60 мес.
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