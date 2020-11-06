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#картакарта от БанкЦентрКредит
Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.
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Главная
Кредиты
#картакарта от БанкЦентрКредит
Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн-заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Ставка
В льготный период (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Ставка
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
Для участников зарплатного проекта (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 22.99%
Эффективная — 26%
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
Для других клиентов (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 24.99%
Эффективная — 29%
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
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