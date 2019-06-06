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Карты с онлайн заказом

Сравнивайте банковские карты казахстанских банков.

Cashback большеОбслуживание дешевлеВыпуск быстрее
Classic #1Classic #2Classic #3
Карта с чипом
Бесконтактные платежи
Mastercard
Visa
АО ForteBank
Classic
Classic
Standard
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    Gold #1Gold #2Gold #3
    Карта с чипом
    Бесконтактные платежи
    Mastercard
    Visa
    АО ForteBank
    Gold
    Gold
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      Platinum #1Platinum #2
      Карта с чипом
      Бесконтактные платежи
      Mastercard
      Visa
      АО ForteBank
      Platinum
      Platinum
      • Снятие наличных в любом банкомате Казахстана до 3 000 000 тенге и за рубежом до 300 000 тенге в месяц
      ОформитьПодробнее о карте
      Selfie card
      Карта с чипом
      Mastercard
      Visa
      АО ForteBank
      Selfie Card
      Classic
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        Mastercard Black Edition
        Карта с чипом
        Бесконтактные платежи
        Mastercard
        АО Евразийский банк
        Mastercard Black Edition
        Standard
        • Бонусы за покупки до 6,5%
        • Бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира до 300 000 тенге
        • Бесплатная доставка карты
        • Консьерж-сервис
        • Международное страхование
        • Льготный доступ в VIP-залы ожидания Lounge Key
        • Бесконтактные платежи Apple Pay в Вашем iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook
        • Электронный ПИН-код: устанавливайте свой ПИН-код самостоятельно
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        Cyber Card
        Карта с чипом
        Бесконтактные платежи
        Visa
        АО «First Heartland Jýsan Bank»
        Jýsan Cyber Card
        Gold
        • Cashback до 2%
        • Онлайн заявка на выпуск карты в мобильном приложении
        • 0 тенге за выпуск и первый год обслуживания
        • Бесплатное SMS-информирование
        • Скидки и привилегии от Киберспортивной Академии ProgressGamin: 1 бесплатная тренировка и 20% на услуги и обучение
        ОформитьПодробнее о карте
        Jýsan Pay
        Карта с чипом
        Бесконтактные платежи
        Mastercard
        АО «First Heartland Jýsan Bank»
        Jýsan Pay - MasterCard World
        World
        • Cashback 1%
        • 0 тенге за выпуск и обслуживание
        • Технология 3D Secure
        • Оплата в одно касание
        • Бесплатное мобильное приложение
        • Бесплатное SMS-информирование
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        World Elite
        Бесконтактные платежи
        Mastercard
        АО «First Heartland Jýsan Bank»
        MasterCard World Elite
        World
        • Cashback до 2%
        • Привилегии в виде страхования жизни и защиты покупки
        • Консьерж-сервис
        • Сопровождение в аэропортах
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        JaStar #1JaStar #2JaStar #3JaStar #4
        Карта с чипом
        Бесконтактные платежи
        Mastercard
        Visa
        АО ForteBank
        JaStar
        Classic
        Standard
        • Карта с возможностью индивидуального дизайна
        ОформитьПодробнее о карте
        Mastercard Gold PayPass
        Карта с чипом
        Бесконтактные платежи
        Mastercard
        АО Евразийский банк
        Mastercard Gold PayPass
        Gold
        • До 4,5% бонусов
        • Бесплатный выпуск и обслуживание
        • Бесплатное снятие в банкоматах по всему миру
        • Дополнительный бонус за депозит до 2%
        • 1% с покупки, +1% по любимой категории
        • 0,5% бонусов за платежи смартфоном
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