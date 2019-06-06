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Карты с онлайн заказом
Сравнивайте банковские карты казахстанских банков.
Cashback больше
Обслуживание дешевле
Выпуск быстрее
АО ForteBank
Classic
Classic
Standard
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АО ForteBank
Gold
Gold
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АО ForteBank
Platinum
Platinum
Снятие наличных в любом банкомате Казахстана до 3 000 000 тенге и за рубежом до 300 000 тенге в месяц
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АО ForteBank
Selfie Card
Classic
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АО Евразийский банк
Mastercard Black Edition
Standard
Бонусы за покупки до 6,5%
Бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира до 300 000 тенге
Бесплатная доставка карты
Консьерж-сервис
Международное страхование
Льготный доступ в VIP-залы ожидания Lounge Key
Бесконтактные платежи Apple Pay в Вашем iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook
Электронный ПИН-код: устанавливайте свой ПИН-код самостоятельно
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АО «First Heartland Jýsan Bank»
Jýsan Cyber Card
Gold
Cashback до 2%
Онлайн заявка на выпуск карты в мобильном приложении
0 тенге за выпуск и первый год обслуживания
Бесплатное SMS-информирование
Скидки и привилегии от Киберспортивной Академии ProgressGamin: 1 бесплатная тренировка и 20% на услуги и обучение
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Подробнее о карте
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Jýsan Pay - MasterCard World
World
Cashback 1%
0 тенге за выпуск и обслуживание
Технология 3D Secure
Оплата в одно касание
Бесплатное мобильное приложение
Бесплатное SMS-информирование
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Подробнее о карте
АО «First Heartland Jýsan Bank»
MasterCard World Elite
World
Cashback до 2%
Привилегии в виде страхования жизни и защиты покупки
Консьерж-сервис
Сопровождение в аэропортах
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АО ForteBank
JaStar
Classic
Standard
Карта с возможностью индивидуального дизайна
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АО Евразийский банк
Mastercard Gold PayPass
Gold
До 4,5% бонусов
Бесплатный выпуск и обслуживание
Бесплатное снятие в банкоматах по всему миру
Дополнительный бонус за депозит до 2%
1% с покупки, +1% по любимой категории
0,5% бонусов за платежи смартфоном
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