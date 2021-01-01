  1. Главная
  2. Карты

Кредитная карта Cashback PLUS

Mastercard
Кредитная
тип
до 2%
кэшбек
до 2 500 000 ₸
лимит
  • Cashback до 2%
  • 0 тенге за выпуск карточки
  • Мгновенная выдача кредитной карты
  • Заявка на выпуск карты on-line в мобильном приложении
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Standard
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Время изготовления карты
Мгновенная выдача
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 3 600 ₸
300 тенге в месяц
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
Cashback
до 2%
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
Последние новости