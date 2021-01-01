425.75 ₸
499.32 ₸
5.85 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что ищете?
Найти
Главная
Карты
Кредитная карта Cashback PLUS
Кредитная
тип
до 2%
кэшбек
до 2 500 000 ₸
лимит
Cashback до 2%
0 тенге за выпуск карточки
Мгновенная выдача кредитной карты
Заявка на выпуск карты on-line в мобильном приложении
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
Standard
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Время изготовления карты
Мгновенная выдача
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 3 600 ₸
300 тенге в месяц
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
Cashback
до 2%
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты
6
Ипотека
5
Депозиты
5
Карты
10
Последние новости