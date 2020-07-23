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Карта Alfa Black
Alfa Black
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Карта Alfa Black
Gold
Alfa Black
Рассрочка от 6 до 24 месяцев на покупки и услуги по всему миру
Снятие наличных в любой точке мира
Дебетовый счет
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
2 дн.
Обслуживание
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 12 000 ₸
1000 тенге в месяц
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 5%
Комиссия за выдачу собственных денег - 1%, кредитных денег - 5 % + 3,75 % в месяц.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 5%
Комиссия за выдачу собственных денег - 1%, кредитных денег - 5 % + 3,75 % в месяц.
Cashback
до 15%
Возрастное ограничение
от 21
до 70
Регистрация
Постоянная
Гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Примечание
Отсутствие негативной кредитной истории.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Ставка
0% Годовых
Валюта
Тенге
Сумма
от 50 000 ₸
до 2 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 24 мес.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы