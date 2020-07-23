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Карта Alfa Black
Alfa Black
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Карта Alfa Black

Gold

Alfa Black

Рассрочка от 6 до 24 месяцев на покупки и услуги по всему миру
Снятие наличных в любой точке мира
Дебетовый счет
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
2 дн.
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 12 000 ₸
1000 тенге в месяц
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 5%
    Комиссия за выдачу собственных денег - 1%, кредитных денег - 5 % + 3,75 % в месяц.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 5%
    Комиссия за выдачу собственных денег - 1%, кредитных денег - 5 % + 3,75 % в месяц.
Cashback
до 15%
Возрастное ограничение
от 21до 70
Регистрация
  • Постоянная
Гражданство РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Примечание
Отсутствие негативной кредитной истории.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
0% Годовых
Валюта
Тенге
Сумма
от 50 000 ₸до 2 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 24 мес.
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