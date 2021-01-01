  1. Главная
  2. Карты

ForteBlack

Visa
Кредитная
тип
до 15%
кэшбек
до 3 000 000 ₸
лимит
  • Нет платы за выпуск и обслуживание
  • Нет комиссии за снятие до 500 тыс. ₸ в любом банкомате мира
  • Нет комиссии за переводы до 1 млн. ₸ на карту любого банка Казахстана
  • Возможность открытия карты в мобильном приложении
  • Возможность оформить беззалоговый кредит до 5 млн тенге, который можно сразу получить на карту
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Black
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%До 500 000 ₸ - без комиссии; Свыше 500 000 ₸ - согласно тарифам Банка.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%До 500 000 ₸ - без комиссии; Свыше 500 000 ₸ - согласно тарифам Банка.
Cashback
до 15%Максимальный лимит кешбэка 100 000 тенге в месяц.
АО ForteBank
О компании
forte.bank
+7 (727) 258-40-40
Кредиты3Ипотека3Депозиты1Карты9
Последние новости