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Карты
ForteBlack
Кредитная
тип
до 15%
кэшбек
до 3 000 000 ₸
лимит
Нет платы за выпуск и обслуживание
Нет комиссии за снятие до 500 тыс. ₸ в любом банкомате мира
Нет комиссии за переводы до 1 млн. ₸ на карту любого банка Казахстана
Возможность открытия карты в мобильном приложении
Возможность оформить беззалоговый кредит до 5 млн тенге, который можно сразу получить на карту
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Black
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
До 500 000 ₸ - без комиссии; Свыше 500 000 ₸ - согласно тарифам Банка.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
До 500 000 ₸ - без комиссии; Свыше 500 000 ₸ - согласно тарифам Банка.
Cashback
до 15%
Максимальный лимит кешбэка 100 000 тенге в месяц.
АО ForteBank
О компании
forte.bank
+7 (727) 258-40-40
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