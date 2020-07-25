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Кредитная карта для потребительских нужд.
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Credit card

Platinum

Кредитная карта для потребительских нужд.

До 55 дней гарантированного беспроцентного периода
4 месяца в партнерской сети
12 месяцев по специальным предложениям
Бесплатная доставка на дом или в офис по Казахстану (крупные города Казахстана)
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Platinum
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 2%
    2% от суммы операции
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 2%
    2% от суммы операции (мин. 500 тенге)
Cashback
до 5%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
28.68% Годовых
Валюта
Тенге
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы