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Credit card
Кредитная карта для потребительских нужд.
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Platinum
Кредитная карта для потребительских нужд.
До 55 дней гарантированного беспроцентного периода
4 месяца в партнерской сети
12 месяцев по специальным предложениям
Бесплатная доставка на дом или в офис по Казахстану (крупные города Казахстана)
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
Тенге
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
Platinum
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 2%
2% от суммы операции
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 2%
2% от суммы операции (мин. 500 тенге)
Cashback
до 5%
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Ставка
28.68% Годовых
Валюта
Тенге
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы