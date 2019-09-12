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Tengri Резидент
Кредит на приобретение доли в жилищном строительстве
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Tengri Резидент

Кредит на приобретение доли в жилищном строительстве

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 10%Эффективная 10.6%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
до 10 лет
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
Не требуется
Применяется по решению уполномоченного органа
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость, поступающая в собственность в будущем
Комиссия за организацию
Нет
Отсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
допускается в любое время
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Кредит предоставляется при условии наличия объектов долевого строительства в рамках договоров, заключенных Банком с застройщиками и соответствия заемщика требованиям кредитной политики Банка.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
Не требуется
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 10%

Эффективная — 10.6%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
до 10 лет
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