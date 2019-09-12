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Tengri Резидент
Кредит на приобретение доли в жилищном строительстве
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Tengri Резидент
Кредит на приобретение доли в жилищном строительстве
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 10%
Эффективная 10.6%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
до 10 лет
Рынок недвижимости
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Страхование
Не требуется
Применяется по решению уполномоченного органа
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость, поступающая в собственность в будущем
Комиссия за организацию
Нет
Отсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
допускается в любое время
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Кредит предоставляется при условии наличия объектов долевого строительства в рамках договоров, заключенных Банком с застройщиками и соответствия заемщика требованиям кредитной политики Банка.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Не требуется
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 10%
Эффективная — 10.6%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 10%
Срок
до 10 лет
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