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Ипотека
Ипотека от 25 млн тенге
Ипотека от 25 млн тенге
Ипотека в банках Казахстана. Калькулятор ипотеки для всех банков Казахстана со всеми условиями.
Переплата меньше
Взнос меньше
АО «First Heartland Jýsan Bank»
7-20-25
от
7.2
%
Годовых
от
259 768
₸
в месяц
12 406 592
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
от 500 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 22
до 60
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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АО Tengri Bank
Tengri Резидент
от
10.6
%
Годовых
от
307 498
₸
в месяц
19 279 712
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 10.6%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Взнос
от 10%
Срок
до 10 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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АО «First Heartland Jýsan Bank»
Рыночный ипотечный продукт АО «ИО «Баспана» (Баспана Хит)
от
11.6
%
Годовых
от
322 327
₸
в месяц
21 415 088
₸
переплата
Оформить
Ставка
до 11.6%
Сумма
от 500 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 15 лет
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 22
до 60
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
7 дн.
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АО Банк ЦентрКредит
Ипотека "Орда"
от
12.7
%
Годовых
от
339 031
₸
в месяц
23 820 464
₸
переплата
Оформить
Ставка
от 12.7%
до 15%
Сумма
от 1 000 000 ₸
до 65 000 000 ₸
Взнос
от 30%
Срок
до 240 мес.
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Евразийский банк
Ипотека "Орда"
от
12.7
%
Годовых
от
339 031
₸
в месяц
23 820 464
₸
переплата
Оформить
Ставка
от 12.7%
до 15%
Сумма
от 1 000 000 ₸
до 65 000 000 ₸
Взнос
от 30%
Срок
до 20 лет
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Орда
от
12.9
%
Годовых
от
342 111
₸
в месяц
24 263 984
₸
переплата
Оформить
Ставка
от 12.9%
до 15.1%
Сумма
до 40 000 000 ₸
Взнос
от 30%
Срок
до 240 мес.
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Ипотека
от
13.8
%
Годовых
от
356 131
₸
в месяц
26 282 864
₸
переплата
Оформить
Ставка
от 13.8%
до 19.1%
Сумма
до 100 000 000 ₸
Взнос
до 50%
Срок
от 6 мес.
до 240 мес.
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира, Жилой дом / Таунхаус, Апартаменты, Земельный участок
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 60
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Altyn Bank
Кредит на приобретение недвижимости
от
15.4
%
Годовых
от
381 678
₸
в месяц
29 961 632
₸
переплата
Оформить
Ставка
от 15.4%
до 20.8%
Сумма
от 3 000 000 ₸
до 175 000 000 ₸
Срок
от 36 мес.
до 240 мес.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 23
до 63
Доход
от 160 000 ₸
Стаж на последнем месте
3 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
14 дн.
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ДБ АО Сбербанк
Жилищный кредит
от
14.6
%
Годовых
от
368 807
₸
в месяц
28 108 208
₸
переплата
Оформить
Ставка
от 14.6%
до 15.6%
Сумма
от 1 500 000 ₸
до 25 000 000 ₸
Взнос
от 30%
до 90%
Срок
от 6 мес.
до 240 мес.
Тип недвижимости
Квартира, Жилой дом / Таунхаус, Апартаменты, Комната / доля в квартире
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Стаж на последнем месте
4 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
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АО ForteBank
Ипотека
от
16.4
%
Годовых
от
398 032
₸
в месяц
32 316 608
₸
переплата
Оформить
Ставка
от 16.4%
до 20.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Взнос
от 15%
Срок
до 240 мес.
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира, Жилой дом / Таунхаус, Апартаменты
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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