Алматы
  1. Главная
  2. Ипотека
  3. Ипотека от 15 млн тенге

Ипотека от 15 млн тенге

Ипотека в банках Казахстана. Калькулятор ипотеки для всех банков Казахстана со всеми условиями.

Переплата меньшеВзнос меньше
ДБ АО Сбербанк
Программа 175 квартир
от7.1%
Годовых
от155 057
в месяц
7 328 208
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.1%
  • Суммадо 18 000 000 ₸
  • Взносдо 60%
  • Срокдо 240 мес.
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Банк ЦентрКредит
Ипотека "7-20-25"
от7.2%
Годовых
от155 860
в месяц
7 443 840
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.2%
  • Суммадо 20 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокот 3 мес.до 300 мес.
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира, Апартаменты
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
ДБ АО Сбербанк
7-20-25
от7.2%
Годовых
от155 860
в месяц
7 443 840
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.2%
  • Суммадо 20 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокот 12 мес.до 300 мес.
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Стаж на последнем месте4 мес.
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Евразийский банк
Ипотека "7-20-25"
от7.2%
Годовых
от155 860
в месяц
7 443 840
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.2%
  • Суммаот 150 000 ₸до 20 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокдо 25 лет
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира, Апартаменты
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 23до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Ипотека "7-20-25"
от7.2%
Годовых
от155 860
в месяц
7 443 840
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.2%
  • Суммадо 20 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокдо 25 лет
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО АТФБанк
Ипотека «7-20-25»
от7.2%
Годовых
от155 860
в месяц
7 443 840
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.2%
  • Суммаот 2 000 000 ₸до 20 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокот 12 мес.до 300 мес.
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира, Апартаменты
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО «First Heartland Jýsan Bank»
7-20-25
от7.2%
Годовых
от155 860
в месяц
7 443 840
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.2%
  • Суммаот 500 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокдо 25 лет
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 22до 60
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Bank RBK
Ипотека "7-20-25"
от7.21%
Годовых
от155 941
в месяц
7 455 504
переплата
Оформить
  • Ставкадо 7.21%
  • Суммаот 2 000 000 ₸до 20 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокот 12 мес.до 300 мес.
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Tengri Bank
Tengri Резидент
от10.6%
Годовых
от184 499
в месяц
11 567 856
переплата
Оформить
  • Ставкадо 10.6%
  • Суммадо 50 000 000 ₸
  • Взносот 10%
  • Срокдо 10 лет
  • РынокПервичный
  • Тип недвижимостиКвартира
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
АО Банк ЦентрКредит
Ипотека "Баспана Хит"
от11.3%
Годовых
от190 705
в месяц
12 461 520
переплата
Оформить
  • Ставкадо 11.3%
  • Суммадо 20 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокот 3 мес.до 180 мес.
  • РынокПервичный, Вторичный
  • Тип недвижимостиКвартира, Апартаменты
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
Оформить
Показать еще
Ипотека на срок
Ипотека на 5 лет
Ипотека на 10 лет
Ипотека на 15 лет
Ипотека на 20 лет
Ипотека на 25 лет
Популярные запросы
Ипотека в новостройках
Ипотека на вторичном рынке
Дом в ипотеку
Участок в ипотеку
Гараж в ипотеку
Ипотека на коммерческую недвижимость
Ипотека без первоначального взноса
По программе
Ипотека по программе 7-20-25
Ипотека по программе Баспана Хит
Ипотека по программе рефинансирования
Популярные суммы
Ипотека от 3 млн тенге
Ипотека от 5 млн тенге
Ипотека от 7 млн тенге
Ипотека от 10 млн тенге
Ипотека от 15 млн тенге
Ипотека от 20 млн тенге
Ипотека от 25 млн тенге
Ипотека в остальных городах
Ипотека в Абай
Ипотека в Акколь
Ипотека в Аксай
Ипотека в Аксу
Ипотека в Аксуат
Ипотека в Актау
Ипотека в Актобе
Ипотека в Алга
Ипотека в Алматы
Ипотека в Аральск
Ипотека в Аркалык
Ипотека в Атбасар
Ипотека в Атырау
Ипотека в Аягуз
Ипотека в Байконур
Ипотека в Байсерке
Ипотека в Балпык
Ипотека в Балхаш
Ипотека в Булаево
Ипотека в Глубокое
Ипотека в Державинск
Ипотека в Ерейментау
Ипотека в Есик
Ипотека в Есиль
Ипотека в Жанаозен
Ипотека в Жанатас
Ипотека в Жаркент
Ипотека в Жезказган
Ипотека в Жетысай
Ипотека в Житикара
Ипотека в Зайсан
Ипотека в Зыряновск
Ипотека в Казалинск
Ипотека в Кандыагаш
Ипотека в Капшагай
Ипотека в Караганда
Ипотека в Карагандинское
Ипотека в Каражал
Ипотека в Каратау
Ипотека в Каркаралинск
Ипотека в Каскелен
Ипотека в Кентау
Ипотека в Кокшетау
Ипотека в Костанай
Ипотека в Кульсары
Ипотека в Курчатов
Ипотека в Кызылорда
Ипотека в Ленгер
Ипотека в Лисаковск
Ипотека в Ломоносовское
Ипотека в Макинск
Ипотека в Мамлютка
Ипотека в Новая Шульба
Ипотека в Нур-Султан (Астана)
Ипотека в Павлодар
Ипотека в Петропавловск
Ипотека в Приозёрск
Ипотека в Риддер
Ипотека в Рудный
Ипотека в Сарань
Ипотека в Сарыагаш
Ипотека в Сарыозек
Ипотека в Сатпаев
Ипотека в Секисовка
Ипотека в Семей
Ипотека в Сергеевка
Ипотека в Серебрянск
Ипотека в Степногорск
Ипотека в Степняк
Ипотека в Тайынша
Ипотека в Талгар
Ипотека в Талдыкорган
Ипотека в Тараз
Ипотека в Текели
Ипотека в Темиртау
Ипотека в Туркестан
Ипотека в Унгуртас
Ипотека в Уральск
Ипотека в Усть-Каменогорск
Ипотека в Уштобе
Ипотека в Форт-Шевченко
Ипотека в Хромтау
Ипотека в Шалкар
Ипотека в Шар
Ипотека в Шахтинск
Ипотека в Шемонаиха
Ипотека в Шу
Ипотека в Шымкент
Ипотека в Щучинск
Ипотека в Экибастуз
Ипотека в Эмба