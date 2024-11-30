Жилищный заем
16%
Кредитная ставка
от 31 дн. - до 60 мес.
Срок кредита
10 000 - 300 000 ₸
Сумма кредита
Индивид.
Первый взнос
Актуализация данных от Жумагуловой Динары
Редакция от Толуеовой Камилы
Факт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 29.11.2024
Справочная информация об ипотеке
Условия
Требования
Выдача и погашение
Документы
Сумма
Индивид.
Первоначальный взнос
Индивид.
Срок
Ставка
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ГЭСВ
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Гос. программа
Индивид.
Рынок
Индивид.
Тип недвижимости
Индивид.
Обеспечение
Не требуется
Подтверждение дохода
Не требуется
Страхование
Не требуется
Доход
Не требуется
Общий стаж работы
Не требуется
Стаж на последнем месте
Не требуется
Документы
Не требуются
Вердикт редакции о КЗИ Банк
Средняя оценка банка
Процентная ставка
0/5
Условия займа
0/5
Прозрачность
0/5
Качество обслуживание
0/5
Репутация и отзывы клиентов
0/5
Тарифы и ставки ипотеки
Жилищный заем
Ипотека
Сумма
10 000 - 300 000 ₸
Срок
от 31 дн. - до 60 мес.
Ставка
16 %
Расчет ипотеки на калькуляторе
Тариф
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Ежемесячный платеж
0 ₸
Ставка
14%
Переплата
0 ₸
Общая сумма выплат
0 ₸
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.