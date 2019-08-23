Алматы
Новости
Статьи
Словарь
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Главная
Ипотека
Ипотека на 20 лет
Ипотека на 20 лет
Ипотека в банках Казахстана. Калькулятор ипотеки для всех банков Казахстана со всеми условиями.
Переплата меньше
Взнос меньше
АО АТФБанк
АКЦИЯ по ипотечному кредитованию
от
5.3
%
ГЭСВ
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 5.3%
Взнос
от 20%
Срок
до 20 лет
Рынок
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира, Жилой дом / Таунхаус, Земельный участок
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
ДБ АО Сбербанк
Программа 175 квартир
от
7.1
%
ГЭСВ
до
18 000 000
Тенге
до
60%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.1%
Сумма
до 18 000 000 ₸
Взнос
до 60%
Срок
до 240 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Народный Банк Казахстана
Ипотека "7-20-25"
от
7.2
%
ГЭСВ
до
20 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО «First Heartland Jýsan Bank»
7-20-25
от
7.2
%
ГЭСВ
от
500 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
от 500 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 22
до 60
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО АТФБанк
Ипотека «7-20-25»
от
7.2
%
ГЭСВ
до
20 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
от 2 000 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
ДБ АО Сбербанк
7-20-25
от
7.2
%
ГЭСВ
до
20 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
до 63
Стаж на последнем месте
4 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Банк ЦентрКредит
Ипотека "7-20-25"
от
7.2
%
ГЭСВ
до
20 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 3 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Евразийский банк
Ипотека "7-20-25"
от
7.2
%
ГЭСВ
до
20 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.2%
Сумма
от 150 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 23
до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО Bank RBK
Ипотека "7-20-25"
от
7.21
%
ГЭСВ
до
20 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.21%
Сумма
от 2 000 000 ₸
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
АО ForteBank
Ипотека "7-20-25"
от
7.21
%
ГЭСВ
до
2 000 000
Тенге
от
20%
первоначальный взнос
Оформить
Ставка
до 7.21%
Сумма
до 2 000 000 ₸
Взнос
от 20%
Срок
от 12 мес.
до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Оформить
Показать еще
1
2
Ипотека на срок
Ипотека на 5 лет
Ипотека на 10 лет
Ипотека на 15 лет
Ипотека на 20 лет
Ипотека на 25 лет
Популярные запросы
Ипотека в новостройках
Ипотека на вторичном рынке
Дом в ипотеку
Участок в ипотеку
Гараж в ипотеку
Ипотека на коммерческую недвижимость
Ипотека без первоначального взноса
По программе
Ипотека по программе 7-20-25
Ипотека по программе Баспана Хит
Ипотека по программе рефинансирования
Популярные суммы
Ипотека от 3 млн тенге
Ипотека от 5 млн тенге
Ипотека от 7 млн тенге
Ипотека от 10 млн тенге
Ипотека от 15 млн тенге
Ипотека от 20 млн тенге
Ипотека от 25 млн тенге
Ипотека в остальных городах
Ипотека в Абай
Ипотека в Акколь
Ипотека в Аксай
Ипотека в Аксу
Ипотека в Аксуат
Ипотека в Актау
Ипотека в Актобе
Ипотека в Алга
Ипотека в Алматы
Ипотека в Аральск
Ипотека в Аркалык
Ипотека в Атбасар
Ипотека в Атырау
Ипотека в Аягуз
Ипотека в Байконур
Ипотека в Байсерке
Ипотека в Балпык
Ипотека в Балхаш
Ипотека в Булаево
Ипотека в Глубокое
Ипотека в Державинск
Ипотека в Ерейментау
Ипотека в Есик
Ипотека в Есиль
Ипотека в Жанаозен
Ипотека в Жанатас
Ипотека в Жаркент
Ипотека в Жезказган
Ипотека в Жетысай
Ипотека в Житикара
Ипотека в Зайсан
Ипотека в Зыряновск
Ипотека в Казалинск
Ипотека в Кандыагаш
Ипотека в Капшагай
Ипотека в Караганда
Ипотека в Карагандинское
Ипотека в Каражал
Ипотека в Каратау
Ипотека в Каркаралинск
Ипотека в Каскелен
Ипотека в Кентау
Ипотека в Кокшетау
Ипотека в Костанай
Ипотека в Кульсары
Ипотека в Курчатов
Ипотека в Кызылорда
Ипотека в Ленгер
Ипотека в Лисаковск
Ипотека в Ломоносовское
Ипотека в Макинск
Ипотека в Мамлютка
Ипотека в Новая Шульба
Ипотека в Нур-Султан (Астана)
Ипотека в Павлодар
Ипотека в Петропавловск
Ипотека в Приозёрск
Ипотека в Риддер
Ипотека в Рудный
Ипотека в Сарань
Ипотека в Сарыагаш
Ипотека в Сарыозек
Ипотека в Сатпаев
Ипотека в Секисовка
Ипотека в Семей
Ипотека в Сергеевка
Ипотека в Серебрянск
Ипотека в Степногорск
Ипотека в Степняк
Ипотека в Тайынша
Ипотека в Талгар
Ипотека в Талдыкорган
Ипотека в Тараз
Ипотека в Текели
Ипотека в Темиртау
Ипотека в Туркестан
Ипотека в Унгуртас
Ипотека в Уральск
Ипотека в Усть-Каменогорск
Ипотека в Уштобе
Ипотека в Форт-Шевченко
Ипотека в Хромтау
Ипотека в Шалкар
Ипотека в Шар
Ипотека в Шахтинск
Ипотека в Шемонаиха
Ипотека в Шу
Ипотека в Шымкент
Ипотека в Щучинск
Ипотека в Экибастуз
Ипотека в Эмба