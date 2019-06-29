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vc.ru

Новости
TikTok запустил раздел с образовательными роликами внутри приложения
TikTok запустил раздел с образовательными роликами внутри приложения
Видеосервис TikTok запустил раздел с образовательными роликами «TikTok Универ».
Samsung опровергла продажу миллиона смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном
Samsung опровергла продажу миллиона смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном
Samsung опровергла заявление президента Samsung Electronics Сон Юн о продаже 1 млн смартфонов Galaxy Fold с гибким экраном.
Нефтяная Saudi Aramco вышла на биржу и стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $1,88 трлн
Нефтяная Saudi Aramco вышла на биржу и стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $1,88 трлн
11 декабря на бирже Tadawul в Саудовской Аравии начались торги 1,5% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco
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