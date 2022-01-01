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ТОО «Микрофинансовая организация «МикроКредитный Дом»
ТОО «МФО «Микрокредитный Дом» работает на рынке кредитования с 2009 года. Основное направление нашей деятельности – денежные займы физическим лицам без залога и поручителей.
mkd.kz
+77272666655
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