  1. Главная
  2. Компании

ТОО «Микрофинансовая организация «МикроКредитный Дом»

ТОО «МФО «Микрокредитный Дом» работает на рынке кредитования с 2009 года. Основное направление нашей деятельности – денежные займы физическим лицам без залога и поручителей.
mkd.kz
+77272666655
Микрокредиты
Продукты банка
Микрокредиты1
Кредитный калькуляторРассчитайте проценты и ежемесячный платеж по потребительскому кредиту