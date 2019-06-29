Группа компаний City Football Group (CFG) договорилась о продаже примерно 10-процентной доли американскому инвестиционному фонду Silver Lake за $500 миллионов.

Акции Alibaba Group во вторник успешно дебютировали в Гонконге и завершили первую сессию на 6,6% выше цены размещения после крупнейшей в этом году продажи акций.