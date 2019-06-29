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Reuters

Reuters

Новости
Владеющая "Манчестер Сити" группа CFG оценена в $4,8 млрд в рамках сделки с Silver Lake
Владеющая "Манчестер Сити" группа CFG оценена в $4,8 млрд в рамках сделки с Silver Lake
Группа компаний City Football Group (CFG) договорилась о продаже примерно 10-процентной доли американскому инвестиционному фонду Silver Lake за $500 миллионов.
Акции Alibaba выросли на 6,6% в ходе дебютных торгов в Гонконге
Акции Alibaba выросли на 6,6% в ходе дебютных торгов в Гонконге
Акции Alibaba Group во вторник успешно дебютировали в Гонконге и завершили первую сессию на 6,6% выше цены размещения после крупнейшей в этом году продажи акций.
Мировой долг превысит $255 трлн в 2019
Мировой долг превысит $255 трлн в 2019
По оценкам Института международных финансов, к концу 2019 года мировой долг достигнет рекордно высокого уровня — более $255 трлн.
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