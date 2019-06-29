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Правительство Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан

Новости
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
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Ключевые фигуры
Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич
Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич
Советник премьер-министра
Умаров Ерхан Булатжанович
Умаров Ерхан Булатжанович
Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК
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