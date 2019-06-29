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Алматы Су предоставляет информацию о должниках в Первое кредитное бюро
Интеграционные работы проводились с 2019 года. На сегодня в базу данных ПКБ выгружено 6 726 должников из сегмента физических лиц и 326 юридических лица
44% розничного кредитного портфеля в Казахстане – залоговые кредиты
Сумма выданных кредитов в розничном сегменте составила 5.4 трлн тенге, что на 1.5 трлн (или 37.6%) больше показателя 2018 года.
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