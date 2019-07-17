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По итогам десяти в Костанайской области 24 561 человек стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Казахстане действуют 20 тыс. 557 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.

По прогнозам специалистов МТСЗН населения РК, на выплату государственного пособия по многодетности смогут претендовать 340,3 тыс. семей, в которых 4 и более детей