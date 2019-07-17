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Министерство труда и социальной защиты населения РК

Министерство труда и социальной защиты населения РК

Новости
Более 24 тыс. человек стали участниками Госпрограммы «Еңбек» в Костанайской области
Более 24 тыс. человек стали участниками Госпрограммы «Еңбек» в Костанайской области
По итогам десяти в Костанайской области 24 561 человек стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».
Более 20 тыс. разрешений на работу в Казахстане выдано иностранцам в 2019 году
Более 20 тыс. разрешений на работу в Казахстане выдано иностранцам в 2019 году
По состоянию на 1 ноября 2019 года в Казахстане действуют 20 тыс. 557 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы.
Более 340 тыс. многодетных семей будут получать новое госпособие с 1 января 2020 года
Более 340 тыс. многодетных семей будут получать новое госпособие с 1 января 2020 года
По прогнозам специалистов МТСЗН населения РК, на выплату государственного пособия по многодетности смогут претендовать 340,3 тыс. семей, в которых 4 и более детей
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Статьи
Условия назначения Адресной социальной помощи(АСП)
Условия назначения Адресной социальной помощи(АСП)
Что такое государственная адресная социальная помощь, кому она назначается и как ее получить? Рассчитать адресную социальную помощь, калькулятор АСП
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Ключевые фигуры
Жилкибаев Ержан Жуматулы
Жилкибаев Ержан Жуматулы
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Курмангалиева Аида Даденовна
Курмангалиева Аида Даденовна
Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Мукушев Нариман Нурланович
Мукушев Нариман Нурланович
Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
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