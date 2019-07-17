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Казахстан примет активное участие в разработке региональных программ Европейского Союза в Центральной Азии
Казахстан примет активное участие в разработке региональных программ Европейского Союза в Центральной Азии
При МИД создан Институт внешнеполитических исследований
В Министерстве иностранных дел состоялось первое заседание Совета директоров АО «Институт внешнеполитических исследований».
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