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За десять лет индустриализации обеспечены опережающий рост промышленного производства и значительно улучшены основные таргетированные показатели.

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Германии инициаторов проекта строительства ТОО "Azia Gold" и немецкой компании Martin Bauer Gmbh & Co.KG.

В целях исполнения поручения Главы Государства по снижению цен на авиаперевозки отечественные авиакомпании снизили среднюю стоимость авиабилета по внутренним маршрутам в среднем на 12%.