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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

Новости
Более 120 стран в мире потребляют продукцию, произведенную в Казахстане
Более 120 стран в мире потребляют продукцию, произведенную в Казахстане
За десять лет индустриализации обеспечены опережающий рост промышленного производства и значительно улучшены основные таргетированные показатели.
В Алматинской области планируют открыть завод по переработке лекарственных трав
В Алматинской области планируют открыть завод по переработке лекарственных трав
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Германии инициаторов проекта строительства ТОО "Azia Gold" и немецкой компании Martin Bauer Gmbh & Co.KG.
В казахстанских аэропортах наблюдается прирост пассажиропотока
В казахстанских аэропортах наблюдается прирост пассажиропотока
В целях исполнения поручения Главы Государства по снижению цен на авиаперевозки отечественные авиакомпании снизили среднюю стоимость авиабилета  по внутренним маршрутам  в среднем на 12%.
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Ключевые фигуры
Атамкулов Бейбут Бакирович
Атамкулов Бейбут Бакирович
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Ержанов Аманияз Касымович
Ержанов Аманияз Касымович
Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
Жанжуменов Талгат Женисович
Жанжуменов Талгат Женисович
Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
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