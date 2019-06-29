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Министерство финансов РК

Министерство финансов РК

Новости
Комитет по госзакупкам присоединен к Комитету казначейства Минфина
Комитет по госзакупкам присоединен к Комитету казначейства Минфина
Правительство Казахстана приняло постановление от 26 ноября 2019 года "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"
Минфин презентовал Налоговый кошелек, которым можно будет воспользоваться уже с 1 января 2020 года
Минфин презентовал Налоговый кошелек, которым можно будет воспользоваться уже с 1 января 2020 года
Презентация нового сервиса «Налоговый кошелек» состоялась сегодня в Astana Hub в формате Open API. Теперь физлицам и индивидуальным предпринимателям будет проще оплатить налоги.
Доходы государственного бюджета перевыполнены на 101,3% — А. Смаилов
Доходы государственного бюджета перевыполнены на 101,3% — А. Смаилов
В бюджет государства за 11 месяцев 2019 года поступило свыше 8 трлн тенге.
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Ключевые фигуры
Баедилов Канат Ескендирович
Баедилов Канат Ескендирович
Вице-министр финансов РК
Бекетаев Руслан Бакытжанович
Бекетаев Руслан Бакытжанович
Вице-министр финансов РК
Енсебаев Руслан Сатбекович
Енсебаев Руслан Сатбекович
Вице-министр финансов РК
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