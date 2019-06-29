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Правительство Казахстана приняло постановление от 26 ноября 2019 года "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"

Презентация нового сервиса «Налоговый кошелек» состоялась сегодня в Astana Hub в формате Open API. Теперь физлицам и индивидуальным предпринимателям будет проще оплатить налоги.

В бюджет государства за 11 месяцев 2019 года поступило свыше 8 трлн тенге.