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Halyk Finance
Halyk Finance
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Банки Казахстана в июле 2019 года
Июль был отмечен сокращением долларизации розничных депозитов на фоне снижения объемов продаж валюты обменными пунктами после рекордных показателей предыдущих месяцев
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