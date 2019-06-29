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Deutsche Bank: криптовалюты на пороге прорывного десятилетия
Ближайшее десятилетие способно стать временем прорыва криптовалют, поскольку существующая фиатная система не выглядит устойчивой
СМИ: Банк Франции начнет тестирование цифровой валюты в 2020 году
Французский центробанк начнет тестирование собственной цифровой валюты (CBDC) в первом квартале 2020 года, сообщает новостное агентство AFP.
Футбольный клуб «Ювентус» выпустил токены и открыл первое голосование для фанатов
Итальянский футбольный клуб «Ювентус», за который играет Криштиану Роналду, выпустил фан-токены в партнерстве с блокчейн-платформой Socios.com
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