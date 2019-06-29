Французский центробанк начнет тестирование собственной цифровой валюты (CBDC) в первом квартале 2020 года, сообщает новостное агентство AFP.

Итальянский футбольный клуб «Ювентус», за который играет Криштиану Роналду, выпустил фан-токены в партнерстве с блокчейн-платформой Socios.com