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«Чистые» продажи долларов за десять месяцев превысили 1,6 триллиона тенге и обогнали прошлогодние показатели сразу на 44%
Нетто-продажи долларов США обменными пунктами в октябре 2019 года составили 182,2 млрд тг — на 20,8% больше, чем в прошлом месяце, и на 50,9% больше по сравнению с октябрём 2018 года.
Наблюдается рост в секторе корпоративных вкладов
Корпоративные вклады выходят из штопора: после заметного упадка рост в секторе наблюдается второй месяц подряд. В годовой динамике увеличение достигло 7%.
4 из 5 используемых казахстанцами карточек — дебетовые. За год их количество выросло на 80%
К ноябрю в стране насчитывалось уже 27,8 миллиона держателей платёжных карточек — на 55% больше, чем годом ранее.
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