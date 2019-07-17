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Полномасштабный переход на экологическое топливо: более 9 миллионов казахстанцев пользуются природным газом
Газовая сфера в Казахстане и мире — одна из самых динамично растущих энергетических отраслей, потенциально представляющая для будущего больший интерес по сравнению с нефтью и углём.
Нур-Cултан — точка роста действующего малого бизнеса. Число компаний в секторе подскочило на 15% за год
По итогам октября в стране было зарегистрировано 436,5 тысячи малых компаний — плюс 2,3% за год.
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