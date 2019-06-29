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Бозумбаев назначен помощником Президента РК
Бозумбаев Канат назначен помощником Президента Касым-Жомарта Токаева.
Назначен новый заместитель главы Администрации Президента
Маулен Ашимбаев назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев принял главу НацБанка РК
В ходе встречи с председателем Национального банка Президент заслушал отчет о реализации денежно-кредитной политики за 11 месяцев 2019 года
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Ключевые фигуры
Абдакасов Ерлан Сатыбаевич
Заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности РК
Балаева Аида Галымовна
Помощник Президента РК
Бозумбаев Канат Алдабергенович
Помощник Президента Республики Казахстан
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