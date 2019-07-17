Алматы
  1. Главная
  2. Компании
  3. АО «ШалкияЦинк ЛТД»
АО «ШалкияЦинк ЛТД»

АО «ШалкияЦинк ЛТД»

Новости
Началось строительство нового свинцово-цинкового горно-обогатительного комбината
Началось строительство нового свинцово-цинкового горно-обогатительного комбината
Старт строительных работ на месте будущей обогатительной фабрики символически ознаменовали закладкой «капсулы времени» с посланием будущим сотрудникам Шалкиинского ГОКа.
Показать больше