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АО «ШалкияЦинк ЛТД»
АО «ШалкияЦинк ЛТД»
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Началось строительство нового свинцово-цинкового горно-обогатительного комбината
Старт строительных работ на месте будущей обогатительной фабрики символически ознаменовали закладкой «капсулы времени» с посланием будущим сотрудникам Шалкиинского ГОКа.
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