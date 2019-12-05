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  3. АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»
АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»

АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности»

Ключевые фигуры
Ильяс Бакытжан Нассенұлы
Ильяс Бакытжан Нассенұлы
Председатель Правления АО "КОРЭМ"
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