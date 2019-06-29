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АО ФНБ "Самрук-Қазына"

АО ФНБ "Самрук-Қазына"

О компании
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» — Фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан
Новости
Экибастузская ГРЭС-2 перешла под контроль Казахстана
Экибастузская ГРЭС-2 перешла под контроль Казахстана
АО «Фонд национального благосостояния «Cамрук-Қазына» завершил сделку по приобретению 50% акций АО «Экибастузская ГРЭС-2» у российской энергетической компании ПАО «Интер РАО»
Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»
Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»
В АО «ФНБ «Самрук-Қазына» обновлен состав Совета директоров.
Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»
Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»
Решением единственного акционера АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Джон Дудас избран членом Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимым директором.
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Ключевые фигуры
Джон Дудас
Джон Дудас
Член Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимый директор
Есимов Ахметжан Смагулович
Есимов Ахметжан Смагулович
Председатель Правления ФНБ «Самрук-Қазына»
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