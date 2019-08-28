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Автокредиты от 1 млн тенге

Сравнивайте и заказывайте автокредиты казахстанских банков

Переплата меньшеВзнос меньше
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Автокредитование на покупку автомобиля в автосалонах
от3.05%
Годовых
от8 301
в месяц
195 344
переплата
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  • Ставкаот 3.05%до 21.96%
  • Суммаот 450 000 ₸до 15 000 000 ₸
  • Срокот 12 мес.до 60 мес.
  • Тип автоЛегковой автомобиль
  • Состояние автоПоддержанная, Новая
  • Производитель автоИностранный, Страны СНГ
  • ПродавцыСалон
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
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АО Народный Банк Казахстана
Льготное автокредитование
от4.1%
Годовых
от8 803
в месяц
267 632
переплата
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  • Ставкадо 4.1%
  • Суммадо 15 000 000 ₸
  • Срокдо 7 лет
  • Производитель автоСтраны СНГ
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки30 мин.
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АО Евразийский банк
Льготное кредитование
от4.1%
Годовых
от8 803
в месяц
267 632
переплата
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  • Ставкадо 4.1%
  • Суммаот 450 000 ₸до 13 500 000 ₸
  • Взносот 10%
  • Срокдо 84 мес.
  • Тип автоЛегковой автомобиль
  • Состояние автоНовая
  • ПродавцыСалон
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 65
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки7 дн.
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АО Банк ЦентрКредит
Кредитование на покупку нового автомобиля под 4 % годовых
от7.5%
Годовых
от10 552
в месяц
519 488
переплата
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  • Ставкадо 7.5%
  • Суммадо 15 000 000 ₸
  • Взносот 10%до 20%
  • Срокдо 7 лет
  • Тип автоЛегковой автомобиль
  • Производитель автоИностранный, Страны СНГ
  • ПродавцыСалон
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
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АО Народный Банк Казахстана
В салонах-партнерах
от17.6%
Годовых
от16 721
в месяц
1 407 824
переплата
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  • Ставкаот 17.6%до 21.2%
  • Суммадо 30 000 000 ₸
  • Срокот 3 мес.до 84 мес.
  • Состояние автоНовая
  • Производитель автоИностранный, Страны СНГ
  • ПродавцыСалон
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки30 мин.
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АО АТФБанк
Автокредит
от18.9%
Годовых
от17 604
в месяц
1 534 976
переплата
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  • Ставкадо 18.9%
  • Суммадо 15 000 000 ₸
  • Взносот 20%
  • Срокдо 7 лет
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
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АО Народный Банк Казахстана
Общее автокредитование
от19%
Годовых
от17 673
в месяц
1 544 912
переплата
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  • Ставкаот 19%до 21.2%
  • Суммадо 30 000 000 ₸
  • Срокот 3 мес.до 84 мес.
  • Производитель автоИностранный, Страны СНГ
  • ПродавцыСалон
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
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АО Банк ЦентрКредит
Кредитование на покупку нового автомобиля в автосалоне
от19.3%
Годовых
от17 880
в месяц
1 574 720
переплата
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  • Ставкадо 19.3%
  • Суммадо 14 000 000 ₸
  • Взносот 15%
  • Срокдо 6 лет
  • Тип автоЛегковой автомобиль
  • Состояние автоНовая
  • Производитель автоИностранный, Страны СНГ
  • ПродавцыСалон
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
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АО Нурбанк
Автокредит на новые автомобили
от22%
Годовых
от19 778
в месяц
1 848 032
переплата
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  • Ставкаот 22%до 29.2%
  • Суммадо 10 000 000 ₸
  • Взносот 35%
  • Срокот 9 мес.до 60 мес.
  • Состояние автоНовая
  • ПродавцыСалон
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Стаж на последнем месте28 мес.
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
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АО Нурбанк
Автокредит на поддержанные автомобили
от22%
Годовых
от19 778
в месяц
1 848 032
переплата
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  • Ставкаот 22%до 29.2%
  • Суммадо 10 000 000 ₸
  • Взносот 50%
  • Срокот 9 мес.до 24 мес.
  • Состояние автоПоддержанная
  • Производитель автоИностранный
  • ПродавцыСалон, Частное лицо
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
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